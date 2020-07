Kjaer ha convinto il Milan: esercitato il diritto di riscatto, è ufficiale

Simon Kjaer vestirà anche nella prossima stagione la maglia del Milan. Il club rossonero ha deciso di riscattarlo dal Siviglia: è ufficiale.

Approdato al a gennaio in prestito dal , dopo una prima parte di stagione avara di minuti vissuta all’, Simon Kjaer ha impiegato pochissimo tempo ad imporsi in rossonero.

Considerato fin da subito un elemento importante in difesa da Stefano Pioli, il centrale danese non solo ha ricambiato la fiducia offrendo un rendimento di alto livello, ma si è guadagnato la riconferma.

Come è stato infatti comunicato ufficialmente dal club, è stato esercitato esercitato il diritto di riscatto. Il danese firma un contratto con i rossoneri fino al 2022.

"AC Milan comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Simon Kjær dal Sevilla FC. Il calciatore danese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2022". Altre squadre

Classe 1989 e con un passato anche al e alla , il difensore danese con il Milan sin qui ha totalizzato 9 presenze in campionato, alle quali vanno aggiunte altre 4 in Coppa , dopo una prima parte di stagione giocata in chiaroscuro all'Atalanta.

La cifra del riscatto dovrebbe essere intorno ai 3,5 milioni di euro.