Kjaer entusiasta del rinnovo: "Sogno di finire la carriera nel Milan"

Simon Kjaer e il Milan andranno avanti insieme, almeno fino al 2024. Il difensore e capitano della nazionale danese ha appena firmato il prolungamento di contratto con i rossoneri e spera di continuare una stagione che fin qui si sta rivelando molto positiva per lui e per la squadra.

Ai microfoni di Milan Tv, Kjaer ha commentato con entusiasmo l'intesa raggiunta con il club, auspicando anche la possibilità di vincere finalmente un trofeo con la maglia del Milan e restare in questo modo per sempre impresso nella storia dei rossoneri.

"Voglio finire qui la mia carriera, non nel 2024 perchè sono ancora giovane. Nel calcio però non bisogna guardare troppo avanti, io guardo giorno dopo giorno. Il Milan per me è sempre stato il club più grande del mondo, con la sua storia e i grandi difensori che hanno giocato qui. È un sogno che sto vivendo ogni giorno. Sono pronto a dare tutto. Ho prolungato fino al 2024, spero di vincere qualcosa prima di andare via".

Parole di stima e apprezzamento il difensore danese le ha spese per l'allenatore Stefano Pioli, arrivato in rossonero nell'ottobre del 2019 al posto dell'esonerato Marco Giampaolo.

"Ho un ottimo rapporto con lui, ha grande fiducia in me e questo mi permette di dare il massimo. Non lo conoscevo molto prima di trovarlo qui. Inizia ogni giorno con il sorriso, chiede sempre a tutti come stanno. Questo è importante, se c'è una persona che do tutto per il Milan è il mister. E' sempre presente e dà sempre il massimo".