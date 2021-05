Kiyan Prince su FIFA 21: morì nel 2006 a 15 anni, il QPR lo inserirà in squadra

Morto dopo aver tentato di sedare una rissa a scuola, Prince è stato inserito in FIFA con il volto che probabilmente avrebbe avuto oggi.

Sono passati 15 anni da quel triste 18 maggio 2006, quando il 15enne Kiyan Prince venne pugnalato a morte mentre cercava di interrompere una rissa nella sua scuola. Faceva parte delle giovanili del QPR; una delle squadre londinesi che militava nella seconda serie inglese.

Per ricordare Prince, il QPR e EA Sports hanno unito le forza per far conoscere il giovane alle nuove generazioni: è stato infatti inserito digitalmente in FIFA 21 e sarà dunque utilizzabile giocando con il QPR. Carta collezionabile in edizione speciale e campagna pubblicitaria per educare sui crimini con arma bianca.

Il padre di Kiyan, Mark Prince, ha infatti istituito la Kiyan Prince Foundation per educare i giovani riguardo tali conseguenze. Diverse iniziativa si sono svolte nel corso degli anni, basti pensare che il QPR ha ribatezzato lo stadio Loftus Road come Kiyan Prince Foundation Stadium.

"Voglio che mio figlio sia ricordato non per la tragedia della sua morte, ma per il trionfo dei suoi successi. Attraverso questa campagna la mia speranza è che il mondo possa finalmente intravedere l’incredibile potenziale di Kiyan realizzato, possiamo onorare il suo talento e, si spera, possiamo ispirare anche altri ragazzi a onorare il proprio talento, qualunque siano i loro punti di forza".

Il dottor Prince ha parlato così a tal riguardo:

Il QPR lo inserirà nella squadra ufficiale della prossima stagione, 'convocandolo simbolicamente' nella lista dei giocatori in ogni match di campionato e coppe. In più avrà anche un numero di maglia, il 30, ovvero gli anni che avrebbe avuto oggi (era nato il 25 novembre del 1990).

Tornando a FIFA 21, Prince è stato inserito nel videogioco usando il volto e fisico che avrebbe potuto avere oggi: hanno collaborato a tale iniziativa la Framestore (ovvero uno studio di effetti speciali) e alcuni scienziati dell'Università di Bradford, Suffolk.