Kinsey Wolanski promette: "Farò altre invasioni di campo"

Dopo essere entrata sul terreno di gioco durante la finale di Champions, la modella è pronta a replicare: "Andrò in pensione a trent'anni".

C'è riuscita nella gara calcistica più importante dell'anno, ci riproverà anche in futuro. Kinsey Wolanski, modella statunitense divenuta celeberrima in tutto il mondo dopo essere entrata in campo durante la finale di Champions tra e , è pronta a replicare.

Boom di guadagni per il sito a luci rosse del ragazzo Vitaly Zdorovetskiy grazie alla pubblicità della Wolanski, boom di followers per la ragazza su Instagram. Insomma, la serata di Madrid ha reso ancora più ricchi i due, che progettano una nuova invasione di campo anche per i prossimi eventi sportivi.

La ragazza ha infatti dichiarato di voler ripetere il gesto:

"A 30 anni avrò guadagnato abbastanza per andare in pensione, e la mia invasione in Champions mi aiuterà a raggiungere questo obiettivo. Ho intenzione di farne molte di più per aumentare il mio profilo. Dopo essere stata rilasciata, sono passata da 300mila followers su Instagram a quasi 3 milioni. Non puoi comprare quella pubblicità".

Non è certo la prima volta che questa tattica viene utilizzata, tanto che negli ultimi anni divenne celeberrimo Mario Ferri, detto Il Falco, per diverse invasioni di campo a margine dei più importanti eventi calcistici e non. Stavolta però è l'altro sesso ad essere protagonista.

Intervistata dal Sun, la Wolanski non ha certo nascosto la sua felicità:

"All’improvviso ero famosa in tutto il mondo ed ero inondata da offerte di lavoro. Non penso di aver fatto del male a nessuno. Non potrei essere più felice, è stato il più grande brivido della mia vita".

Gli steward che prenderanno parte alle gare più importanti del mondo del calcio sono avvisati: la 22enne è pronta ad essere ancora protagonista. Più dei giocatori in campo.