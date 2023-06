Il Bayern ha superato la concorrenza del Manchester United e ora vuole chiudere per Kim Min-jae: bavaresi in pressing.

Dopo una stagione del genere, era naturale che il nome di Kim Min-jae diventasse particolarmente caldo sul mercato. Ed in effetti è proprio così, perché ora è forte il pressing del Bayern, deciso a portare a Monaco di Baviera il centrale sudcoreano del Napoli.

A riferirlo è 'Sky Sport', secondo cui i tedeschi sono intenzionati a pagare la clausola rescissoria di Kim. Se così fosse, naturalmente, il Napoli non avrebbe voce in capitolo e non potrebbe opporsi all'addio dell'ex giocatore del Fenerbahçe, arrivato un anno fa per sostituire il partente Koulibaly.

Il Bayern ha per ora superato la concorrenza del Manchester United, il club maggiormente interessato a Kim in queste settimane, e ora vuole chiudere l'operazione.

La clausola rescissoria di Kim, valida per l'estero e voluta dagli agenti del calciatore al momento della firma con il Napoli nell'estate del 2022, varia tra i 45 e i 60 milioni di euro a seconda del club interessato e ai suoi parametri. Ed è valida dal 1° al 15 luglio prossimi. Il Bayern ha come detto intenzione di esercitarla, anche se il Manchester United non ha intenzione di alzare bandiera bianca.

Kim, del resto, è stato uno dei pilastri del Napoli nella scorsa stagione: arrivato in un contesto di sfiducia per la rivoluzione della rosa operata dalla società, è ben presto diventato un titolarissimo e un intoccabile di Luciano Spalletti, che su di lui ha costruito la retroguardia della squadra campione d'Italia.

35 sono le presenze collezionate in Serie A da Kim, che ha messo a segno due reti. Oltre alle 9 presenze in Champions League. Ma la sua avventura a Napoli rischia concludersi proprio sul più bello, dopo appena un anno. L'unica consolazione, per il club partenopeo, è che 12 mesi fa il sudcoreano fu pagato 20 milioni al Fenerbahçe: ora ne vale il triplo.