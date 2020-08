Kily Gonzalez sicuro: "Di Maria tornerà al Rosario Central"

L'ex nerazzurro Kily Gonzalez rivela di essere in contatto con Angel Di Maria: "Con lui parlo continuamente. Tornerà, perché ama il club".

Angel Di Maria è da anni una realtà del calcio europeo. , , (in misura minore) e, infine, . Ma il mancino non ha mai dimenticato le proprie origini. Ovvero Rosario, ovvero il Central.

Central che da un paio di mesi è allenato da una vecchia conoscenza del nostro calcio: Kily Gonzalez. Il quale ha partecipato a una sorta di conferenza stampa via zoom, parlando di diversi argomenti: della rosa, del mercato, del campionato, delle difficoltà economiche del club. E pure del ritorno di Di Maria per concludere la carriera dove l'ha iniziata.

"Tutti sappiamo dell'amore di Angelito per il club. Tornerà, perché il suo sogno. Io vorrei che tornasse domani, ma non si può obbligare una persona. Lui vuole venire e noi vogliamo che torni. E tornerà, perché ama il club. Con lui parlo continuamente. Altre squadre L'altro giorno non ha potuto giocare perché squalificato, ora ha l'opportunità di disputare una semifinale di . Che si goda questo momento con la sua famiglia. Noi siamo qui, la porta è sempre aperta. Lo aspettiamo".

Di Maria ha vestito la maglia del Rosario Central fino al 2007, dopo aver compiuto il percorso delle giovanili interamente in giallo e blu. Quindi l'approdo a Lisbona, al Benfica, per conquistare l'Europa. Ma in casa canalla non hanno mai smesso di aspettare il suo ritorno.