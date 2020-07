Dopo mesi di certezze, ecco una clamorosa indiscrezione dalla che potrebbe completamente cambiare il futuro del . Secondo quanto riporta il solitamente ben informato 'Kicker', infatti, Ralf Rangnick non sarà il prossimo allenatore rossonero.

A fare propendere Rangnick per il gran rifiuto sarebbe la volontà di svolgere il doppio ruolo da direttore sportivo e allenatore, ruolo che a quanto pare al Milan non sarebbero più così convinti di garantirgli.

Gli ottimi risultati ottenuti dal Milan nelle ultime settimane d'altronde hanno fatto vertiginosamente salire le quotazioni di Pioli che a questo punto potrebbe davvero restare sulla panchina rossonera.

Rangnick peraltro avrebbe dovuto liberarsi dalla Red Bull prima di firmare per il Milan. Firma che ora sarebbe definitivamente saltata come confermato da Marc Kosicke, procuratore del tecnico tedesco alla 'Bild'.

"AC Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per lavorare insieme. Per questo motivo e tenendo conto del buon andamento e dei risultati con il coach Pioli, è stato deciso congiuntamente che Ralf Rangnick non assumerà un ruolo all’AC Milan".