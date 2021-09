Khabib svela: "Cristiano Ronaldo mi ha detto che in Italia si annoiava"

Sono ormai passate diverse settimane dal trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United, ma non si ferma il dibattito sul suo addio alla Juventus, tra voci e dichiarazioni, persino retroscena.

Gli ultimi sono stati consegnati da Khabib Nurmagomedov, ex lottatore UFC (ora passato al calcio) e grande amico del portoghese, che a Sport24 ha raccontato le ultime ore da bianconero dello stesso Ronaldo.

"Non voglio rivelare la nostra conversazione privata, ma mi ha detto che in Italia si annoiava e che voleva andare in Inghilterra".