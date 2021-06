Kevin-Prince Boateng riparte dalla Germania: tornerà all'Hertha Berlino dopo 14 anni

Secondo il 'kicker', la trattativa tra il ghanese e il club della capitale è in dirittura d'arrivo. Boateng torna nel club in cui è cresciuto.

Kevin-Prince Boateng tornerà dove tutto è iniziato: all'Hertha Berlino. Dopo 14 anni in giro per l'Europa, il fantasista ghanese tornerà in quello che è stato il suo primo club, la squadra in cui è cresciuto e con cui ha esordito tra i grandi.

Secondo il 'kicker' la trattativa sarebbe già in dirittura d'arrivo a breve. Regista dell'operazione il nuovo Amministratore Delegato Fredi Bobic, che con Boateng ha già lavorato all'Eintracht Francoforte, vincendo anche una storica DFB-Pokal nel 2018.

L'ex tra le altre di Milan e Barcellona ha trascorso l'ultima stagione in Serie B al Monza, con un ruolo inizialmente da protagonista prima di trovare sempre meno spazio e finire in panchina. Già nelle scorse sessioni si era parlato di un ritorno alla 'Alte Dame', la Vecchia Signora del calcio tedesco.

Quest'anno, con il ritorno di Bobic dietro la scrivania, anche Boateng tornerà a casa. A Berlino ci è nato e cresciuto, nel quartiere di Wedding. Poi è diventato un giramondo: Inghilterra (Tottenham, Portsmouth), Spagna (Las Palmas, Barcellona), Italia (Milan, Sassuolo, Fiorentina, Monza), Germania (Dortmund, Schalke, Eintracht) e Turchia (Besiktas).

Ora il ritorno a casa. Senza il fratello Jérome come avrebbe desiderato il club, a causa di richieste di ingaggio non soddisfabili. Prenderà il posto di leader dello spogliatoio che era di Sami Khedira, che ha deciso di ritirarsi nonostante la proposta del club di prolungare per un altro anno. A 34 anni, Prince si rimette in gioco.