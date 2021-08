Milan in ansia per Kessié: stiramento al flessore

Il centrocampista rossonero, uscito anzitempo dall'allenamento, si è sottoposto ad alcuni controlli che hanno evidenziato uno stiramento al flessore.

Il Milan in ansia per Franck Kessié: nel corso dell'allenamento di ieri il centrocampista ivoriano si sarebbe fermato per precauzione, sottoponendosi oggi a esami strumentali per capire la natura del festidio.

Secondo le ricostruzioni, il centrocampista rossonero avrebbe riportato uno stiramento al flessore della coscia sinistra, anche se sono da valutare i tempi di recupero.

Stefano Pioli si trova quindi in difficoltà a pochi giorni dall'inizio ufficiale della nuova stagione, con la gara d'esordio contro la Sampdoria che si avvicina e un reparto, quello di centrocampo, da coprire vista la probabile assenza di Kessié.

Discorsi aperti a questo punto, se l'infortunio dovesse essere preoccupante, anche per il mercato, visto che la perdita dell'ivoriano comporterebbe un guaio in casa rossonera, che nella scorsa stagione, e non solo, si era affidata a lui in maniera importante.