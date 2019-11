Kean accostato alla Roma, il padre: "Vai dal tuo amico Zaniolo"

Moise Kean continua ad essere nel mirino della Roma. Il padre intanto gli manda un messaggio: “Non pensare ai soldi, pensa alla carriera”.

Solo fino a pochi mesi fa era uno dei talenti più ambiti dell’intero panorama calcistico europeo, oggi Moise Kean sembra invece essersi rapidamente allontanato dalle luci della ribalta.

Approdato in estate all’, l’ex gioiello della ha totalizzato appena 288’ in campo di dodici turni di Premier League e non è ancora riuscito a trovare il suo primo goal ‘inglese’.

Kean sta facendo fatica ad adattarsi ad una nuova realtà e per questo nel suo futuro potrebbe esserci in clamoroso ritorno in . Gli estimatori per lui in certamente non mancano e tra le società che sono sulle sue tracce spicca la .

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso sta cercando di sfruttare i buoni rapporti con Mino Raiola (agente tra gli altri anche di Kluivert e Mkhitaryan), per provare a rendere più in discesa la strada che porta ad un talento che, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, sogna ancora una convocazione per .

L’ ha sborsato qualcosa come 27,5 milioni di euro, più 2,5 di bonus, per avere la meglio su una nutrita concorrenza e far suo uno degli attaccanti più promettenti in circolazione ed un’eventuale operazione potrebbe essere imbastita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Il padre di Moise Kean, Jean, parlando ai microfoni di Centro Suono Sport, ha ammesso di sperare in un ritorno in Italia di suo figlio.

“Mandarlo in è stato un errore enorme. E’ ancora giovane e non si sta trovando bene all’Everton. Io spero che possa tornare subito in Italia e che possa andare alla Roma. Io non ho rapporti con Raiola da tempo e questo perché voleva portare Moise in Inghilterra già quando aveva 14 anni. Spero che possa esserci la possibilità di riportarlo in Italia per non rovinarlo”.

Jean Kean spera in un approdo di Moise alla Roma.