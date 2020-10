Kean super al PSG, Ancelotti: "L'anno prossimo torna all'Everton"

Approdato al nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, Moise Kean ha impiegato pochissimo tempo ad integrarsi nella sua nuova squadra. I suoi numeri d’altronde parlano chiaro: in quattro partite disputate, ovvero due di e due di , le reti messe a segno sono state quattro.

L’ex gioiello della ha segnato prima una doppietta in campionato contro il e poi una in Europa contro il Basaksehir, dimostrando di essere più che pronto a dare il suo contributo alla causa.

Tra coloro che stanno osservando con interesse i suoi progressi c’è ovviamente Carlo Ancelotti. Kean infatti si è trasferito al PSG con la formula del prestito ed il tecnico dell’ ha escluso la possibilità che l’attaccante non torni in dopo la sua esperienza parigina.

“Non ho parlato con lui, ma ho visto che ha segnato due doppiette nelle ultime due partite. La cosa è positiva per il PSG, per lui e anche per noi. Se tornerà all’ al termine della stagione? Questo è quello che dice il contratto”.