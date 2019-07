Kean all'Everton, Raiola a Liverpool per definire i dettagli sull'ingaggio

Raiola è a Liverpool per definire gli ultimi dettagli nell'operazione che porterà Kean dalla Juventus all'Everton: il giocatore attende a Montecarlo.

È solo questione di ore prima che Moise Kean possa dare ufficialmente inizio alla sua nuova avventura in maglia . I Toffees ieri hanno infatti definito l'acquisto dell'attaccante della sulla base di un'offerta da circa 40 milioni di euro, con i soli dettagli relativi all'ingaggio del giocatore ancora da definire.

Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il procuratore di Kean, Mino Raiola, si trova in queste ore a . 3 i milioni a stagione che Kean dovrebbe percepire, con il giovane attaccante pronto a porre la firma su un quinquennale.

Nel frattempo il giocatore si trova a Montecarlo, dove attende il via libera dal proprio entourage per raggiungere l' e svolgere le visite mediche con l' . Poi la nuova avventura in Premier League sarà realtà.