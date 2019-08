Kean e il consiglio di Cristiano Ronaldo: "Mi ha detto di inseguire i miei sogni"

Moise Kean rivela di aver parlato del trasferimento dalla Juventus all'Everton anche con Cristiano Ronaldo: "Mi ha detto di inseguire i miei sogni".

Sembrava poter diventare un punto fermo dell'attacco per tanti anni invece, un po' a sorpresa, Moise Kean ha lasciato la per trasferirsi all'.

In bianconero d'altronde l'attaccante classe 2000 era chiuso da tanti campioni, mentre all' potrebbe trovare più spazio e dimostrare appieno tutte le sue qualità.

Lo stesso Kean, intervistato dal sito ufficiale dell'Everton, ha peraltro spiegato la sua scelta rivelando il consiglio ricevuto da Cristiano Ronaldo, ben quindici anni più grande di lui.

"Ho parlato con i miei compagni della Juventus. E anche con Cristiano: mi ha detto di inseguire i miei sogni e lavorare sodo".

Kean insomma si sente pronto per avere un ruolo da protagonista. Ruolo che alla Juventus nessuno poteva garantirgli.

"Ho sempre dovuto assumermi grandi responsabilità. Ho sempre giocato contro ragazzi più grandi di me e questo mi ha reso più forte".

Infine l'attaccante è tornato sull'episodio vissuto a nella scorsa stagione e sul tema razzismo negli stadi.

"Dobbiamo combatterlo tutti insieme e il club in quell'occasione mi è stato di grande aiuto. Mi stavo concentrando per fare il meglio e ringraziarli del sostegno che mi hanno dato".

Le strade di Moise Kean e della Juventus, invece, si sono separate. La nuova avventura si chiama Everton.