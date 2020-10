Kean ammette: "Potevo tornare alla Juve, ma ho scelto il PSG"

Moise Kean parla a 'Rai Sport' della trattativa per approdare alla Juventus: "E' vero, potevo tornare, ma ho scelto la Ligue 1".

Moise Kean si è trasferito sul gong del calciomercato al , per trovare più spazio e più fortuna di quella che ha avuto in con la maglia dell' . Ma per adesso pensa alla Nazionale Italiana, dove Mancini lo considera un grande talento su cui puntare.

Ai microfoni di 'Rai Sport', l'attaccante italiano ha parlato del suo mancato trasferimento alla , ammettendo la trattativa.

"Sì, potevo tornare alla Juventus, è vero. Ma ho deciso con la mia famiglia di andare in , al . Non è la prima volta per me a Parigi: ci sono già stato e ho anche dei parenti che ci vivono".

Poi Kean passa in rassegna anche alcuni allenatori avuti fino ad ora, che hanno dato qualcosa in più alla sua crescita, ognuno a suo modo.