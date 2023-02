Karsdorp pronto a tornare a disposizione della Roma: "Non vede l'ora"

L'olandese potrebbe tornare tra i convocati in occasione di Salisburgo-Roma. L'agente: "Lui e Mourinho si sono parlati più volte".

E' dallo scorso 9 novembre 2022 che, di Rick Karsdorp, non si hanno tracce per quanto riguarda le dinamiche del campo da gioco: risale a quel giorno la sua ultima apparizione con addosso la maglia della Roma, fermata al 'Mapei Stadium' dal Sassuolo sull'1-1.

La motivazione di tutto questo è da ricercare nelle parole pronunciate da José Mourinho proprio dopo quella partita.

"La Roma è stata tradita da un giocatore con un atteggiamento, come dire, non professionale. L'atteggiamento di 15 giocatori mi è piaciuto, uno no. Ho invitato questo giocatore a trovarsi una squadra a gennaio ".

Il calciatore in questione era proprio Karsdorp che, alla fine, è rimasto in giallorosso e si appresta addirittura a tornare tra i convocati per una partita di livello importante, ossia quella in programma giovedì sera a Salisburgo per l'andata del playoff di Europa League.

La conferma arriva dalle parole del suo agente Johan Henkes, intervistato da 'De Telegraaf'.

"Hanno continuato a lavorare insieme in maniera professionale. Queste situazioni possono verificarsi nello sport ad alto livello, se le persone non sono d'accordo su qualcosa. Karsdorp e Mourinho si sono parlati spesso ultimamente e l'obiettivo è di concludere al meglio la stagione".

La voglia di Karsdorp, di tornare a dare una mano in campo, è palpabile.

"Non vede l'ora, non c'è nulla che desideri di più. Da questa settimana è tornato in forma ed è a disposizione per le partite della Roma. Si gioca tanto, vuole lottare assieme ai compagni di squadra. Comportamento non consono? Se così fosse, non avrebbe più giocato per la Roma. Rick non è un traditore e la società e i compagni non lo considerano come tale. Lo vogliono solo in forma e a disposizione".