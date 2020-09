Karnezis saluta il Napoli: ufficiale la cessione al Lille

Orestis Karnezis saluta ufficialmente il Napoli e firma per il Lille: nuova avventura per il portiere greco, c'è l'annuncio del club francese.

Sei anni di con una breve avventura in Premier al : Orestis Karnezis saluta il e l' per tentare una nuova avventura in con la maglia del . L'annuncio è stato dato dallo stesso club francese tramite una nota ufficiale.

"Il LOSC oggi conferma e ufficializza l’ingaggio di Orestis Karnezis. Arriva dall’SSC Napoli (Italia), il 35enne portiere della nazionale greca ha firmato per il Lille".

Queste le prime parole del portiere greco dopo la firma e l'annuncio della fumata bianca:

"Sono molto felice di essere un giocatore del Lille. Dopo Grecia, Italia, e , ora scoprirò anche il campionato francese: è abbastanza raro per un giocatore. Sono orgoglioso e felice di essere in un club che cresce anno dopo anno".

Un trasferimento annunciato già da tempo nell'ambito dell'operazione che aveva portato Osimhen in azzurro: ora la chiusura definitiva per il portiere classe '85 che vanta ben 117 presenze in Serie A.