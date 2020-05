Karius lascia il Besiktas: "Ho risolto il contratto"

Loris Karius ha risolto il contratto con il Besiktas e tornerà al Liverpool da dove era in prestito: "E' un peccato che finisca così".

E' ufficialmente finita l'avventura in di Loris Karius, ceduto nel 2018 in prestito biennale dal al dopo la disastrosa prestazione offerta in quella famosa finale di persa contro il , in cui commise due errori grossolani e decisivi per la sconfitta.

Oggi il portiere tedesco ha annunciato la risoluzione del rapporto con il club turco con questo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, in anticipo di qualche settimana rispetto alla naturale scadenza.

"Ciao a tutti, oggi ho risolto il mio contratto con il Besiktas. E' un peccato che finisca così, io ho fatto di tutto per risolvere questa situazione. Sono stato paziente per mesi, sono successe le stesse cose dell'anno scorso: al club ho persino proposto la soluzione della riduzione dello stipendio ma non è stata presa in considerazione".

Nonostante molti alti e bassi, Karius non dimenticherà mai l'affetto e la passione dei tifosi del Besiktas, componente importante dei successi ottenuti finora.

"E' importante per me che voi sappiate che mi è piaciuto molto giocare con questa squadra. Il Besiktas può essere orgoglioso di avere al proprio seguito tifosi così appassionati che danno sempre un supporto straordinario. Mi avete sempre supportato, sia nei momenti positivi che in quelli negativi, e mi ricorderò di voi nel migliore dei modi. Ci tengo a ringraziare tutti i compagni di squadra, lo staff tecnico e tutte le altre persone che lavorano nel club. Mi avete accolto a braccia aperte fin dal primo giorno. Grazie mille!".

Karius lascia il Besiktas dopo aver collezionato 32 presenze in stagione e subìto 46 reti, mantenendo la porta inviolata per otto volte. Prima della sospensione del campionato i bianconeri stazionavano al quinto posto, a nove lunghezze di distanza dalle due capoliste Trabzonspor e .