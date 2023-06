Kanté ad un passo dall'Al-Ittihad: il centrocampista del Chelsea giocherà con Benzema

Il club campione d'Arabia non si ferma e dopo Benzema è ad un passo dal centrocampista del Chelsea: offerto un ingaggio da 100 milioni a stagione.

L'Al-Ittihad è semplicemente scatenato. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Karim Benzema dal Real Madrid, il club Campione d'Arabia si appresta a mettere nuovamente mani al portafogli per concretizzare un altro, pesantissimo, innesto.

Come riferito da Sky, infatti, è in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà N'Golo Kanté nella Saudi Pro League, palcoscenico che dopo gli arrivi di Cristiano Ronaldo e quello freschissimo dell'ultimo Pallone d'Oro, vuole ergersi a polo attrattivo per i grandi campioni del Vecchio Continente.

Kanté, nella fattispecie, vedrà scadere il proprio contratto con il Chelsea il prossimo 30 giugno e dopo sette stagioni si appresta a lasciare i Blues dopo aver giocato 269 partite ufficiali, totalizzando 13 goal e 16 assist, infilando in bacheca una Champions League, una Europa League, un Mondiale per Club, una Supercoppa europea e una FA Cup.

Ad attenderlo, ora, c'è l'Al-Ittihad, disposto a mettere sul piatto un contratto di due anni - con scadenza fissata al 2025 - sulla base di un ingaggio monstre da 100 milioni a stagione. Morale della favola, un'offerta irrinunciabile.

A 32 anni Kanté si prepara a salutare la Premier League e il calcio europeo in generale per intraprendere una nuova avventura in Arabia per continuare a vincere e ad arricchire un palmares di primissimo livello.