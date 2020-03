Kane vuole il Manchester United: è la sua destinazione preferita

Harry Kane ha messo il Manchester United in cima alla lista dei desideri: l'inglese non è disposto a far parte della ricostruzione del Tottenham.

Harry Kane ha giocato la sua ultima partita con la maglia del il 1° gennaio a , dove si è infortunato a un ginocchio. Ma, di questo passo, quella del St. Mary's rischia di essere una delle sue ultime presenze con gli Spurs. Perché il mercato estivo chiama sul serio: destinazione .

Come appreso da Goal, proprio i Red Devils vengono considerati dal centravanti della nazionale inglese la sua destinazione preferita. Lo confermano fonti legate allo stesso Kane, secondo cui il giocatore sarebbe entusiasta di una possibile offerta - che fino a questo momento non è arrivata - dello United.

I tempi che corrono al Tottenham, del resto, non sono semplici: gli Spurs sono attualmente settimi in Premier League e hanno perso l'andata degli ottavi di contro il . In sostanza: la qualificazione all'Europa che conta per la prossima stagione rischia di essere compromessa già a marzo. Ed è per questo che Kane ha già iniziato a prendere in considerazione l'idea di cambiare aria.

L'inglese è infatti poco propenso a far parte della ristrutturazione che gli Spurs, probabilmente alla fine di un ciclo, sono intenzionati ad attuare nella prossima stagione. Un cambiamento che, in realtà, è già partito in questi mesi con l'esonero di Mauricio Pochettino, l'arrivo in panchina di José Mourinho e la cessione all' di Christian Eriksen.

Proprio Pochettino è accostato al Manchester United nel caso i Red Devils decidano di sostituire Solskjaer al termine della stagione. E ciò costituirebbe una motivazione in più per Kane, che con il tecnico argentino ha vissuto i migliori anni della propria carriera.

Una possibile operazione tra Manchester United e Tottenham per l'arrivo all'Old Trafford di Kane, naturalmente, non si preannuncia facile. Sia per il costo elevatissimo di Kane che per la scadenza tutt'altro che prossima (2024) del suo contratto. Ma i Red Devils, a caccia di un grande colpo dopo stagioni poco felici, sono intenzionati a provarci. Il gradimento dell'attaccante c'è, eccome.