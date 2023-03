Esami clinici per Pierre Kalulu dopo gli allenamenti svolti con la Francia Under 21: il difensore del Milan ha rimediato una lesione del soleo destro.

Giornata di esami per Pierre Kalulu dopo il problema accusato al polpaccio nel ritiro della Francia Under 21: per il difensore c'è la lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Tra una settimana si sottoporrà ad un nuovo controllo.

