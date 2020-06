Kalulu è arrivato a Milano: domani visite mediche e firma col Milan

Il terzino classe 2000 è arrivato a Milano: domani firmerà con i rossoneri dopo le visite mediche. Arriva a parametro zero dal Lione.

Il primo acquisto del per la prossima stagione sembra ormai cosa fatta: Pierre Kalulu, terzino in scadenza di contratto con il , è pronto a firmare con il suo nuovo club.

Come raccontato da 'Sky Sport', il giorno sarà domani. Il francese è arrivato nella serata di oggi a Milano, dove trascorrerà la notte, prima di sottoscrivere domattina il suo contratto con i rossoneri.

Kalulu è arrivato da Lione direttamente in auto, con un van, seguito dalla famiglia. Un viaggio lungo, in attesa di raggiungere il suo nuovo club, pronto per vestire la sua nuova maglia.

Non ha mai esordito con la prima squadra del Lione, ma a livello di nazionali giovanili della ha raccolto diverse presenze. Attualmente gioca nell'Under 20. Con il Milan sogna di arrivare tra i grandi.