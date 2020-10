Kalinic può tornare in Italia: idea per l’attacco del Torino

Il croato è ai margini dell’Atlético e cerca una squadra: i granata lo valutano come possibile spalla di Belotti.

L’attaccante croato è di proprietà dell’Atlético Madrid, con cui ha ancora un anno di contratto. I Colchoneros però non lo considerano più nei propri piani tecnici. Arrivato nell’estate 2018 dal Milan, ha segnato solo 4 goal in 24 presenze.

L’anno scorso, invece, è stato alla Roma in prestito. Bilancio simile: 5 goal, 19 presenze. E un riscatto non esercitato che ha rimesso il croato classe 1988 sul mercato. Lontani i fasti di Firenze (33 goal in due stagioni).

Il Torino è in contatto con il suo agente Fali Ramadani per provare a discutere un accordo biennale, con una diminuzione dello stipendio. I granata cercano una punta da aggiungere a un reparto che, ad ora, prevede solo Belotti, Zaza e Millico.