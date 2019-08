Kalinic alla Roma, accordo trovato: si aspetta solo l'uscita di Schick

Nikola Kalinic è stato praticamente bloccato dalla Roma. Quando Patrik Schick uscirà ufficialmente dalla rosa, il croato arriverà in Italia.

Mentre in campo la pareggia contro il e comincia a fare vedere sia i lati positivi che quelli negativi di Paulo Fonseca, in sede di calciomercato la dirigenza cerca di piazzare gli ultimi colpi sia in entrata che in uscita.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la Roma ha infatti trovato l'accordo finale per l'acquisto di Nikola Kalinic dall'. L'ex attaccante di e aspetta solo il via libera per partire in direzione e firmare con la Roma.

Quale sarebbe il via libera? La cessione di Patrik Schick. L'attaccante ceco è in trattativa con il , si sta lavorando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. Non appena il club tedesco e quello italiano troveranno l'accordo sul trasferimento di Schick, Kalinic potrà sbarcare a Roma.

Intanto Petrachi ragiona anche su un possibile acquisto non messo in conto, ovvero quello di un sostituto di Diego Perotti, che dovrà stare fermo per circa due mesi. Il nome più caldo è quello di Taison, come vi abbiamo raccontato ieri, ma i giallorossi non sono ancora convinti al 100% di proseguire all'acquisto del brasiliano.