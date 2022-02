Kaio Jorge operato al tendine rotuleo: starà fuori 8 mesi

Lunghissimo stop per Kaio Jorge, finito ko mercoledì pomeriggio durante la gara della Juventus Under 23 contro la Pro Patria. L'attaccante brasiliano infatti dovrà restare fermo circa 8 mesi.

Ad annunciarlo è la stessa Juventus, tramite un comunicato diramato dopo l'operazione eseguita nella giornata di giovedì.

"Questa mattina, presso la clinica Sedes Sapientiae, Kaio Jorge è stato sottoposto ad intervento chirurgico a seguito della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Prof. Roberto Rossi alla presenza del medico sociale della Juventus, il Dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 8 mesi".

Kaio Jorge, che non ha mai giocato una partita da titolare con la prima squadra della Juventus in questa stagione, non sarà dunque a disposizione neppure per la preparazione estiva ma potrebbe rientrare il prossimo autunno, probabilmente a novembre.

Si chiude così con largo anticipo la prima sfortunata stagione italiana di Kaio Jorge, che non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato nella squadra di Allegri e adesso deve fare i conti con un gravissimo infortunio.