La Juventus conferma: Kaio Jorge è un nuovo giocatore bianconero

E' bianconero già da un po', arrivato in Italia con visite sostenute, saluti, foto, autografi e sorrisi: adesso lo è ufficialmente. Negli scorsi minuti, sui social e tramite il sito, la Juventus ha confermato l'arrivo di Kaio Jorge.

Negli scorsi giorni era stato il Santos a comunicare il trasferimento del brasiliano classe 2002: "Il Santos FC e la Juventus hanno stipulato un accordo per il trasferimento dell'attaccante Kaio Jorge questo lunedì (2 agosto). La squadra italiana ha accettato i termini del Peixe e il giocatore verrà liberato subito per andare a giocare in Europa. Il Santos augura buona fortuna all'atleta".

Kaio Jorge, che arriva a titolo definitivo con un contratto fino al 2026, adesso è ufficialmente un giocatore della Juventus, che sul sito ha presentato così l'attaccante:

"Attaccante completo e in grado di giocare anche per la squadra, ora è pronto per la più stimolante delle sfide: il salto in Europa per vestire la maglia della Juventus. Per mettere nel mirino obiettivi sempre più grandi e continuare a crescere. Non vediamo l’ora di farlo insieme!"