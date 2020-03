Kaio Jorge stuzzica la Juventus: pressing sul Santos

La Juventus continua a monitorare Kaio Jorge, gioiello del Santos: proseguono i contatti per portare a Torino un giovane di grande prospettiva.

In lo paragonano a Neymar, forse per la sua precocità e per quel tocco da predestinato: Kaio Jorge è diventato maggiorenne soltanto lo scorso 24 gennaio, ma ha subito fatto vedere al mondo di che pasta è fatto.

La dimostrazione c'è stata all'esordio in Copa Libertadores sul campo del Defensa y Justicia: suo il goal (il primo tra i professionisti) del definitivo 1-2 che ha permesso ai bianconeri di conquistare tre punti pesanti nel girone, poi replicati anche alla seconda uscita contro il Delfin.

Gioiello che non ha fatto altro che accrescere l'interesse della nei suoi confronti, nonostante nel contratto del ragazzo sia presente una clausola rescissoria di 50 milioni di euro: difficilmente, però, verrà esercitata da qualche club che spera in una revisione al ribasso (30 milioni?) del prezzo di partenza.

Il corteggiamento juventino è reale, certificato dalla recente ammissione del presidente del Santos, José Carlos Peres, che ha confermato i contatti con l' : il pressing di Paratici è costante, atto a non lasciarsi scappare uno dei prospetti migliori del calcio sudamericano.

Dopo la delusione del mancato arrivo di Haaland, sfumato proprio sul più bello, la Juventus non vuole che si ripeta un'altra situazione simile con Kaio Jorge: meglio anticipare i tempi per evitare brutte sorprese quando ci sarà da tentare l'affondo decisivo nelle prossime settimane.