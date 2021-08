Kaio Jorge firma il suo primo autografo alla Juve: numero 21?

Il classe 2002 durante il suo primo giorno a Torino ha autografato una bandiera del Brasile aggiungendo, oltre alla firma, il numero 21.

Prime ore torinesi per Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano che la Juventus ha prelevato dal Santos è sbarcato in mattinata nel capoluogo piemontese per svolgere il consueto iter delle visite mediche prima di porre la firma sul contratto che lo legherà ai colori bianconeri sino al 2026.

Ad accoglierlo un buon numero di tifosi che prima - e dopo - l'ingresso del verdeoro al J-Medical hanno colto l'occasione per 'strappare' un autografo o un selfie con il nuovo acquisto zebrato.

Affetto prontamente ricambiato dal classe 2002 che, firmando la bandiera brasiliana di un tifoso ha lanciato un piccolo presunto indizio:

Accanto al proprio nome, il giovanissimo centravanti ha aggiunto il numero '21'. Un indizio sul suo numero di maglia alla Juve?