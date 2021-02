Kabak al Liverpool, è ufficiale: era stato seguito dal Milan

Sarebbe potuto finire al Milan, invece è volato a Liverpool. Ozan Kabak saluta lo Schalke 04 in prestito, sposando il progetto Klopp fino al termine della stagione.

Classe 2000, difensore centrale turco, Kabak è stato per diverso tempo un obiettivo dei rossoneri in estate senza mai che i discorsi tra Diavolo e club di Gelsenkirchen però decollassero.

It’s official! @ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season

Adesso l'avventura in Premier col Liverpool campione d'Inghilterra alle prese con gli infortuni di Van Dijk e Matip (Klopp ha annunciato che la sua stagione è già finita e i Reds sul gong hanno ingaggiato anche Ben Davies dal Preston), con la suggestione Milan rimasta soltanto uno scenario incompiuto.

Kabak come Mohamed Simakan, stesso ruolo ed età e altro pallino del Diavolo sul mercato ad inizio stagione: il gioiellino dello Strasburgo, è stato bloccato dal Lipsia per la prossima stagione.

Transfer update II: @MustafiOfficial has joined the Royal Blues from @Arsenal and has signed a contract until the end of this season.



Glück auf and welcome to Schalke, Shkodran! #S04