Juwara vola in Danimarca: l'ex Bologna in prova all'Odense

Dal goal all’Inter a San Siro al possibile trasferimento in Danimarca: il gabbiano classe 2001 può lasciare il Bologna a titolo definitivo.

Nuova avventura in Scandinavia per Musa Juwara. L’attaccante cambiano classe 2001 è volato in Danimarca per allenarsi con l’Odense.

Il calciatore di proprietà del Bologna e fuori dai piani del club felsineo sarà in prova fino al 30 gennaio, data entro la quale il club danese deciderà se finalizzare il suo acquisto oppure no.

“Gli allenamenti in prova non sono un metodo che utilizziamo per lo scouting, ma non esiste regola senza eccezione” ha dichiarato il direttore sportivo Bjorn Wesstrom.

Cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, che lo pescò dai dilettanti della Virtus Avigliana, Musa Juwara ha debuttato nel calcio professionistico con la maglia del Bologna.

La sua storia è però un favola con lieto fine. Sbarcato nel 2016 in Italia su un barcone senza genitori, tira i primi calci al pallone nel Belpaese a Ruoti, in provincia di Potenza.

Tre anni più tardi giocherà un Torneo di Viareggio da assoluto protagonista con la maglia del Torino. Poi il passaggio al Bologna e la scommessa di Sinisa Mihajlovic, che crede in fortemente in lui.

Juwara lo ripaga con il goal nell’impresa dei rossoblù a San Siro contro l’Inter: il Bologna espugna il Meazza il 5 luglio 2020 grazie alla sua rete e quella del suo connazionale Barrow.

Fuori dai piani del club, ha giocato le ultime due stagioni in prestito tra Boavista e Crotone, collezionando appena 7 presenze totali senza goal.

Ora l’opportunità Odense. Una uova chance per rimettersi in gioco a 21 anni e dimostrare di essere quel talento che aveva incantato da giovanissimo.