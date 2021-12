Juventus Women-Servette dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS WOMEN-SERVETTE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Juventus Women-Servette

• Data: giovedì 16 dicembre 2021

• Orario: 21:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Tutto in una notte per la Juventus Women, che contro il Servette in casa ha la possibilità di staccare il pass per il turno successivo.

Le ragazze di Montemurro, dopo il pari a Londra contro il Chelsea, hanno bisogno di una vittoria per poter arrivare almeno al secondo posto nel girone.

Un'amichevole da tre punti per le ragazze del Servette, fin qui uscite sconfitte in tutte e cinque le partite giocate in Champions League.

Tutto sulla gara: da dove seguirla in tv e streaming alle formazioni ufficiali.

ORARIO JUVENTUS WOMEN-SERVETTE

La partita tra Juventus Women e Servette andrà in scena giovedì 16 dicembre allo Juventus Training Centre. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

DOVE VEDERE JUVENTUS WOMEN-SERVETTE IN TV

La sfida sarà trasmessa da DAZN. Per seguirla servirà dunque un abbonamento attivo alla piattaforma e una tv smart di ultima generazione. In alternativa si può ricorrere a un TIMVISION BOX, Amazon Firestick o Google Chromecast o una console come Playstation e Xbox.

DOVE VEDERE JUVENTUS WOMEN-SERVETTE IN STREAMING

Venendo trasmessa da DAZN, la partita sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale al quale ci si può collegare tramite pc fisso o mobile. Per quanto riguarda smartphone e tablet si può invece scaricare la relativa applicazione.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS WOMEN-SERVETTE

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Lenzini, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Montemurro

SERVETTE (5-4-1): Pereira; Tufo, Soulard, Felber, Spalti, Mendes; Nakkach, Lagonia, Maendly, Padilla-Bidas; Boho Sayo. All. Severac.