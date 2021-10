L'iniziativa della Juventus Women: biglietti gratis contro il Chelsea in Champions

Bella iniziativa della Juventus, che in occasione della gara contro le inglesi punta a ritrovare i tifosi per la prima volta dopo un anno e mezzo.

Dopo il successo ottenuto nella prima gara del girone contro il Servette, la Juventus Women va a caccia del bis contro il Chelsea. Per farlo, la società bianconera ha deciso di mettere a disposizione biglietti d’ingresso gratuiti per assistere alla sfida contro la compagine inglese in programma all’Allianz Stadium il prossimo 13 ottobre.

Si tratta della prima partita della Juventus Women giocata a Torino alla quale potrà essere presente il pubblico dopo la riapertura degli impianti successiva alla pandemia.

Le ragazze guidate da Joe Montemurro hanno avuto già la possibilità di giocare con il supporto dei tifosi, ma solamente in trasferta nella partita giocata e vinta allo stadio Tre Fontane contro la Roma Femminile di Alessandro Spugna.

La gara tra bianconere e Chelsea sarà trasmessa su DAZN mercoledì 13 ottobre a partire dalle ore 21.