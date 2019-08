Juventus, Verratti per Pjanic: possibile clamoroso scambio con il PSG

Asse tra Juventus e PSG. Secondo Tuttosport, i due club valutano possibili operazioni legate a Pjanic, Verratti, Draxler, Emre Can e Di Maria.

Ha già preso Ramsey, Rabiot, Demiral, De Ligt ed ha riaccolto Buffon, il suo calciomercato potrebbe però non essersi chiuso qui. La è stata come di consueto straordinaria protagonista dell’estate, ma da qui al 2 settembre potrebbero arrivare altri importanti colpi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero proverà nei prossimi giorni a chiudere qualche operazione in uscita, ma al contempo proverà anche a rafforzare la sua rosa. Da questo punto di vista, fondamentale potrebbe essere il nuovo canale che è stato aperto con il .

Fabio Paratici ha avuto un contatto con Leonardo per valutare la fattibilità di alcuni movimenti che potrebbero favore tanto i campioni d’ quanto i campioni di . Con il direttore tecnico del club transalpino si è parlato di Dybala (che potrebbe essere l’eventuale sostituto di Neymar a Parigi), ma anche di altri elementi come Pjanic, Emre Can, Verratti, Di Maria e Draxler. Solo i prossimi giorni diranno per quali di questi giocatori si svilupperanno delle vere e proprie trattative, molto ovviamente dipenderà dai vai incroci di mercato.

Il nome più ricorrente è quello di Emre Can, centrocampista che è arrivato a parametro zero a nell’estate del 2018 ma che ha perso posizioni nelle gerarchie di Maurizio Sarri. L’ex potrebbe lasciare la garantendo al club una corposa plusvalenza. Con il si è parlato di un possibile scambio con Rakitic, mentre il PSG avrebbe messo sul piatto un giocatore già seguito dalla Vecchia Signora in passato: Draxler.

L’obiettivo della Juventus sarebbe però riuscire ad imbastire una trattativa che preveda al suo interno Di Maria, visto che è più adatto a giocare sugli esterni. Ma Emre Can non è l’unico giocatore che interessa al PSG ed anzi si potrebbe pensare ad un’operazione ancora più clamorosa.

Il club parigino ha infatti fatto un sondaggio per Miralem Pjanic e gli uomini mercato bianconeri hanno risposto chiedendo informazioni su Verratti. Si tratterebbe ovviamente di un’operazione incredibile ma l’affare, sebbene sembri complicato, non è impossibile. Solo i prossimi giorni diranno se la suggestione diventerà realtà.