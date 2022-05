Juventus-Venezia, le pagelle: Bonucci da urlo

Grande prova in Juventus-Venezia per De Ligt e Miretti, non incidono Vlahovic e Morata. Nel Venezia brilla Aramu, non Cuisance ed Kiyine.

LE PAGELLE DI JUVENTUS-VENEZIA JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6.5; Danilo 6.5, Bonucci 8, De Ligt 7, Pellegrini 6.5 (58' Alex Sandro 6); Zakaria 6.5, Miretti 7 (79' Arthur sv), Rabiot 6.5; Bernardeschi 5.5 (58' Dybala 5.5), Vlahovic 5.5 (79' Chiellini sv), Morata 5.5 (69' Kean 6). All. Allegri. VENEZIA (5-3-2): Maenpaa 6; Mateju 5.5 (86' Okereke sv), Ampadu 6, Caldara 5.5, Ceccaroni 6, Haps 6 (86' Ullmann sv); Crnigoj 5.5 (42' Peretz 6), Vacca 6 (36' Fiordilino 6), Cuisance 5.5 (46' Kiyine 5.5); Aramu 7, Henry 6. All. Soncin.