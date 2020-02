Juventus, tutti i dubbi su Ramsey: dagli infortuni al ruolo

La prima stagione di Ramsey alla Juventus fin qui non è stata positiva. Il ritorno al 4-3-3 rischia di ridurre ulteriormente gli spazi per il gallese.

Per un Rabiot in netta crescita e sempre più padrone del centrocampo bianconero, c'è un altro nuovo acquisto che fin qui alla non sta vivendo una prima stagione troppo fortunata.

Stiamo ovviamente parlando di Aaron Ramsey , arrivato a come il francese la scorsa estate a costo zero, ma che al contrario del francese sembra vivere una preoccupante involuzione.

In realtà all'inizio della stagione a frenare Ramsey erano stati soprattutto i soliti problemi muscolari. Non una novità, purtroppo, guardando il recente passato del gallese all' .

Col passaggio al 4-3-1-2 però Ramsey sembrava finalmente aver trovato centralità nella Juventus di Sarri tanto da essere schierato titolare per tre partite consecutive di campionato contro , e pur senza brillare.

Nelle ultime due gare, invece, il gallese è tornato in panchina senza subentrare e ora il ritorno di Douglas Costa rischia di ridurre ulteriormente gli spazi per Ramsey.

Sarri infatti pare intenzionato ad archiviare il modulo col trequartista per tornare al 4-3-3 di inizio stagione, quando il brasiliano era un titolare inamovibile insieme a Cristiano Ronaldo e Higuain.

La sensazione semmai è che Ramsey nel prossimo futuro potrebbe essere adattato come mezzala, ruolo peraltro già ricoperto anche all'Arsenal. Sempre che il gallese alzi il livello delle sue prestazioni a livello fisico.

Basti pensare in tal senso come l'ex Gunner non abbia ancora mai giocato una partita per intero con la Juventus. Finora peraltro sono 18 le presenze collezionate quest'anno in tutte le competizioni, di cui solo la metà da titolare. Sarri ed i tifosi bianconeri, insomma, aspettano ancora il vero Ramsey.