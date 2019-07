Juventus-Tottenham: dove vederla in tv e streaming

La Juventus, alla prima dell'era Sarri, affronta il Tottenham nell'International Champions Cup: tutte le informazioni sulla partita.

La prima della di Sarri si gioca a Singapore, dove i bianconeri debuttano nell' International Champions Cup 2019 contro i vice campioni d'Europa del .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

La Juventus è una delle quattro squadre italiane che partecipano all'International Champions Cup insieme a , e . Proprio l'Inter sarà la prossima avversaria dei bianconeri a Nanchino, in , il 24 luglio.

Per la Juventus si tratta della quinta partecipazione all'International Champions Cup, la quarta consecutiva, dopo quelle del 2013, 2016, 2017 e 2018. I bianconeri hanno vinto solo una volta la competizione nel 2016.

Juventus e Tottenham si sono già affrontate nell'International Champions Cup proprio in quell'edizione ed a vincere furono i bianconeri per 2-1 con goal di Dybala e Benatia.

L'ultima sfida ufficiale tra Juventus e Tottenham invece risale alla 2017/18 quando i bianconeri eliminarono gli Spurs agli ottavi di finale grazie alla vittoria per 1-2 ottenuta a Wembley dopo il pareggio casalingo per 2-2.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Juventus-Tottenham: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

JUVENTUS-TOTTENHAM: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Juventus-Tottenham DATA 21 luglio 2019, ore 13.30 (italiane) DOVE National Stadium, Singapore ARBITRO ? TV Sportitalia STREAMING www.sportitalia.com

ORARIO JUVENTUS-TOTTENHAM

Juventus-Tottenham, gara valida per l'International Champions Cup 2019, si gioca domenica 21 luglio 2019 alle ore 13.30 italiane presso il 'National Stadium' di Singapore.

Juventus-Tottenham sarà trasmessa in chiaro, in diretta e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). L'emittente ha acquisito i diritti dell'International Champions Cup 2019 e trasmetterà quindi anche le prossime amichevoli dei bianconeri contro Inter e .

Juventus-Tottenham sarà visibile anche in diretta , per vedere la partita basterà collegarsi col sito di Sportitalia ovvero www.sportitalia.com.

Sarri potrebbe lanciare subito De Ligt dal 1' in difesa al fianco di Bonucci vista l'assenza di Chiellini, sugli esterni spazio a Cancelo e De Sciglio. In mediana Pjanic regista, coadiuvato da due tra Emre Can, Rabiot e Matuidi. In attacco, tridente con Bernardeschi e Cristiano Ronaldo ai lati di Higuain o Mandzukic.

Modulo speculare a quello della Juventus per il Tottenham, con Son e Lucas Moura a supportare Harry Kane in avanti. Winks frangiflutti, Alli chiamato a fare da pendolo tra mediana e trequarti, in difesa titolare l'obiettivo della Alderweireld.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo.

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris; Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Walker-Peters; Ndombele, Winks, Alli; Son, Kane, Lucas Moura.