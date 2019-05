Juventus-Torino: formazioni, canale tv e diretta streaming

La Juventus sfida il Torino nel Derby della Mole della 35ª giornata di Serie A: bianconeri per l'orgoglio, granata a ridosso della zona Champions.

La di Massimiliano Allegri e il di Walter Mazzarri si sfidano in un Derby della Mole, anticipo della 35ª giornata di , ricco di contenuti. I bianconeri, già campioni d' da due giornate, guidano la graduatoria con 88 punti e un cammino di 28 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ma sono chiamati a riscattare le prestazioni poco convincenti delle ultime settimane e in particolare l'eliminazione in ad opera dell' in una partita da sempre molto sentita dai tifosi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Momento esaltante invece per i granata, che sono sesti con 56 punti, frutto di 14 vittorie, 14 pareggi e 6 sconfitte, a pari merito con il , sul quale sono tuttavia in vantaggio negli scontri diretti. Il 4° posto è per loro a un passo, distante appena 3 punti.

Particolarmente motivato fra i bianconeri sarà il fuoriclasse Cristiano Ronaldo, miglior marcatore dei suoi e autore finora di 20 goal in 28 presenze, che insegue Piatek, Zapata e Quagliarella e proverà ad aggiudicarsi nel finale di stagione il titolo di capocannoniere del campionato. Fra i granta il bomber è invece il capitano Andrea Belotti, a segno 13 volte su 33 partite disputate.

JUVENTUS-TORINO: DATA E ORA

Juventus-Torino si disputerà la sera di venerdì 3 maggio 2019 nella cornice dell'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio alle ore 20.30.

DOVE VEDERLA IN TV

Il Derby della Mole Juventus-Torino sarà trasmesso da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

DOVE VEDERLA IN STREAMING

Gli abbonati Sky potranno godersi il Derby della Mole Juventus-Torino anche in diretta sulla piattaforma Sky Go, alla quale potranno collegarsi dai loro pc, tablet e smartphone.

JUVENTUS-TORINO IN DIRETTA SU GOAL

Chi lo volesse potrà seguire Juventus-Torino anche in diretta testuale su Goal. Collegandosi sul sito, avrà gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita. Fin dalla mattina, inoltre, troverà sul portale tutte le notizie sul Derby della Mole e le ultime novità sulle formazioni delle due squadre.

HIGHLIGHTS JUVENTUS-TORINO

Sky metterà a disposizione dei suoi abbonati gli highlights del Derby Juventus-Torino poco dopo il fischio finale della partita. Nell'ampio post-gara, inoltre, sarà possibile seguire le interviste ai protagonisti sul campo e agli allenatori delle due squadre.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

Continua l'emergenza infortuni per Allegri, con l'assenza di Emre Can che si aggiunge a quelle di Perin, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, Khedira, Douglas Costa, Dybala e Mandzukic. Recuperato invece l'uruguayano Caceres, che tuttavia si accomoda in panchina. Dietro, davanti a Szczesny, giocano infatti Cancelo e Spinazzola terzini, con Bonucci e Chiellini coppia centrale. Pjanic e Matuidi mediani con Bernardeschi e Cuadrado sugli esternii. Occasione dal 1' per Kean accanto a Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Ronaldo, Kean.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO

Tre indisponibili per Mazzarri: Iago Falque, k.o per il riacutizzarsi del problema al ginocchio, e Djidji per infortunio, mentre Moretti è squalificato. Al posto di quest'ultimo inserito il giovane Bremer. A centrocampo c'è Lukic al posto di Baselli. Davanti rientra dalla squalifica pure Zaza, ma è ancora una volta Berenguer a muoversi fra le linee sulla trequarti alle spalle del 'Gallo' Belotti.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Meite; Belotti.

JUVENTUS-TORINO: I DIFFIDATI

Sono 3 i giocatori diffidati in casa Juventus: uno di questi, Mandzukic, salterà per infortunio il finale di stagione, mentre gli altri due, Bernardeschi e Cuadrado, dovranno evitare sanzioni disciplinari nel derby, pena la squalifica per la successiva partita contro la . Tre giocatori a rischio anche fra i granata: Aina, Baselli e Rincon salteranno la sfida contro il se ammoniti nella stracittadina con i Campioni d'Italia.

ULTIMI PRECEDENTI

Juventus e Torino si sono affrontate 148 volte nella storia della Serie A a girone unico. A livello statistico prevalgono i bianconeri, con 70 vittorie, 42 pareggi e 35 successi granata. Nelle sfide in casa della Vecchia Signora il bilancio è di 37 vittorie bianconere, 19 pareggi e 15 sconfitte.

Nella sfida di andata giocata il 15 dicembre 2018 allo Stadio Olimpico Grande Torino, la Juventus di Allegri si è imposta di misura per 1-0 con goal di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Nella passata stagione Madama si è imposta sia all'andata (4-0 allo Stadium), sia al ritorno (0-1 in casa dei granata).

In generale il Torino non sconfigge la Juventus nel Derby della Mole in campionato dal 26 aprile 2015, quando la squadra di Ventura battè 2-1 in casa quella di Allegri, mentre l'ultimo successo in trasferta dei granata risale al lontano 9 aprile 1995, quando una doppietta di Ruggiero Rizzitelli regalò una gioia al popolo granata al Comunale (2-1).