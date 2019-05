- La ha perso soltanto uno degli ultimi 25 derby contro il in (19V, 5N) - 2-1 granata nell’aprile 2015, grazie alle reti di Darmian e Quagliarella.

- La Juventus va in goal da 15 derby della Mole consecutivi in Serie A: soltanto una volta nel massimo campionato, i bianconeri hanno trovato la rete per più gare di fila contro il Torino (17 tra il 1980 e il 1988).

- L’ultima vittoria del Torino in casa della Juventus in Serie A risale al 1995 - 2-1 grazie alla doppietta di Ruggiero Rizzitelli - da allora, nove successi bianconeri e tre pareggi.

- La Juventus è una delle tre squadre imbattute in casa nei cinque maggiori campionati europei in corso (insieme a e ): i bianconeri potrebbero chiudere il torneo senza sconfitte interne per la quarta volta nelle ultime sei stagioni.

- La Juventus non ha trovato la vittoria in due delle ultime tre gare di Serie A (1N, 1P), tante volte quante nelle precedenti 13 partite di campionato.