La Juventus insiste per Tonali: due contropartite per il Brescia

Tonali rimane un obiettivo concreto per la Juventus. Paratici pensa a due contropartite per Cellino: il 2000 Nicolussi Caviglia e il 1998 Toure.

Anche contro il , Sandro Tonali è stato uno dei migliori in assoluto del . Il centrocampista classe 2000 convince giorno dopo giorno sempre di più, e non è un caso che tutte le big lo stiano seguendo con grande attenzione.

Tra queste c'è anche la , che, come rivelato da 'Tuttosport', sta cercando la formula migliore per provare a tentare il presidente Cellino. Inserendo anche delle contropartite che possono fare gola al Brescia.

Sonoo due centrocampisti in particolare le armi che i bianconeri avrebbero proposto ai lombardi: il classe 2000 Hans Nicolussi Caviglia e il classe 1998 Idrissa Touré.

Il primo è attualmente in prestito al in Serie B dopo aver completato tutta la trafila delle giovanili bianconere. Ha anche già esordito in prima squadra bianconera e quest'anno è già a 13 presenze.

Il secondo è invece un tedesco acquistato dal nel 2018: quest'anno è uno dei punti fermi della Juventus Under 23 in Serie C. 24 presenze e due goal il suo bottino. Numeri che possono tentare il Brescia.