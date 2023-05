Gazzetta dello Sport - Juventus, nessun passo indietro sulla Superlega: rischia uno o più anni senza coppe

UEFA sorpresa dall'atteggiamento della nuova dirigenza bianconera: la mancata rinuncia alla Superlega potrebbe aggravare la posizione del club.

La Superlega è ancora viva, tenuta in piedi dalle ultime tre società rimaste a difendere il 'fortino': Real Madrid, Barcellona e Juventus. Proprio la posizione dei bianconeri resta sotto la vigile attenzione dell'UEFA, alle prese con le valutazioni del caso.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', dalle parti di Nyon ci sarebbe grande stupore di fronte all'atteggiamento tenuto dai nuovi dirigenti juventini: finora non si è registrato nessun passo indietro sull'annosa questione Superlega, circostanza che avrebbe di certo ammorbito i già tesissimi rapporti.

Proprio questa mancata rinuncia - forse ritardata dall'attesa per la sentenza della Corte dell'Unione Europea, chiamata a decidere sull'eventuale incompatibilità di un'altra competizione con quelle attuali - potrebbe portare a risvolti negativi per la 'Vecchia Signora': il rischio è un'esclusione dalle competizioni continentali per la durata di una o più stagioni.

L'UEFA, infatti, sta conducendo un'indagine autonoma dopo aver acquisito i faldoni dell'inchiesta Prisma dalla Procura di Torino, per capire se ci sia stata un'effettiva violazione del Financial Fair Play attraverso la non osservanza dei principi di sportività e l'alterazione dei conti: la Juventus si era accordata per il pagamento di una multa (pari a 3,5 milioni anziché ai 19 inizialmente previsti) in merito al settlement agreement ma, se fossero accertati il dolo e la conseguente falsità delle basi dell'intesa, a quel punto le sanzioni diverrebbero inevitabili.

Il rinnegamento della Superlega, insomma, diventa uno dei punti focali dei rapporti con l'UEFA, deterioratisi in seguito all'annuncio della nascita di un progetto che aveva nell'ex presidente bianconero Andrea Agnelli uno dei padri fondatori.