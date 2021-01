Juventus-SPAL dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Allo Stadium la Juventus affronta la SPAL per i quarti di Coppa Italia: tutto sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

Il Derby d' a la sconfitta contro l'Inter è già dimenticata. La in pochi giorni è riuscita a battere il aggiudicandosi la ed è tornata in corsa in campionato grazie al successo contro il . Ora è tempo di .

Di fronte alla Juventus, per i quarti di finale che come di consueto si giocheranno in gara unica, ci sarà la SPAL, unica squadra di Serie B presente in questa fase della competizione. Il club estense negli ottavi ha eliminato a sorpresa il , mentre i bianconeri hanno battuto di misura il .

Juventus e SPAL si trovano nella parte destra del tabellone, insieme a Inter-Milan: la vincitrice tra bianconeri ed emiliani, infatti affronterà nella doppia semifinale della Coppa Italia 2020/2021 la squadra che verrà fuori dal Derby meneghino previsto a San Siro.

Nella passata stagione Juventus e SPAL si sono affrontate a per la gara d'andata di , con un 2-0 bianconero frutto delle reti di Pjanic e Cristiano Ronaldo. Nel match di ritorno invece 2-1 con i goal di Ramsey, Petagna e il solito CR7.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Juventus-SPAL: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-SPAL

La gara dei quarti di finale dell’edizione 2020/2021 di Coppa Italia tra Juventus e SPAL si giocherà allo Juventus Stadium di Torino mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 20:45. Match a porte chiuse.

Juventus-SPAL di Coppa Italia verrà trasmessà in diretta tv esclusiva dalla Rai , ovvero l’emittente che detiene i diritti della competizione. La sfida sarà precisamente visibile visibile su Rai Uno .

Per il match tra Juventus e SPAL è prevista anche la trasmissione in . Il quarto di Coppa Italia sarà quindi visibile grazie alla piattaforma RaiPlay attraverso dispositivi come pc e notebook (collegandosi al sito ufficiale) o ancora smartphone e tablet (tramite l’apposita app).

C’è un altro modo per non perdersi un solo istante di Juventus-SPAL: la diretta testuale proposta da Goal . Vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi della sfida del Meazza minuto per minuto dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Pirlo dovrebbe affidarsi a Buffon tra i pali, con Demiral e Frabotta pronti a giocare in difesa insieme a Danilo e Bonucci. McKennie e Chiesa sulle corsie esterne, dentro Rabiot con Bentancur in mezzo. Davanti ci sarà Kulusevski, squalificato in campionato, insieme a Cristiano Ronaldo.

Marino proporrà Paloschi e Floccari per provare a compiere l'impresa, con Strefezza e Sala larghi sulle corsie di centrocampo. Mediana con Missiroli, Valoti ed Esposito, tra i pali Berisha sarà difeso da Tomovic, Vicari e Ranieri.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Strefezza, Missiroli, Valoti, Esposito, Sala; Floccari, Paloschi.