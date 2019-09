Juventus, sorriso bianconero: Cristiano Ronaldo torna in gruppo

Buone notizie in casa Juventus: Cristiano Ronaldo ha smaltito il fastidio muscolare ed è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo.

Dopo la seconda rimonta consecutiva conquistata in campionato arriva un'altra buona notizia in casa , questa volta dall'infermeria: Cristiano Ronaldo ha smaltito il problema muscolare ed è completamente a disposizione di mister Sarri.

Il fuoriclasse portoghese ha infatti svolto regolarmente l'allenamento con il resto della squadra, come confermato dal report bianconero:

"I bianconeri si sono ritrovati questo pomeriggio a Vinovo e, dopo il riscaldamento, si sono dedicati ad esercizi di tattica, per poi concludere l'allenamento con la partitella. E' tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo Cristiano Ronaldo. Assente Alex Sandro, per motivi familiari".

CR7 tornerà dunque in campo allo Stadium in occasione della sfida casalinga contro la , in programma sabato alle 15.