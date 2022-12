Juventus, si fermano Bonucci e Chiesa: salteranno l'amichevole con l'Arsenal

Problematiche di natura muscolare mettono ko sia il difensore che l'attaccante: salteranno il test amichevole contro l'Arsenal.

Doppia defezione in casa Juventus: i bianconeri sono costretti a fare i conti con i problemi muscolari di Leonardo Bonucci, fermato da un'infiammazione all'adduttore:

" Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto stamattina Leonardo Bonucci, in seguito a un problema riferito al termine dell’allenamento di ieri, hanno evidenziato un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 10 giorni", recita il comunicato ufficiale bianconero.

Il centrale viterbese salterà sicuramente la sfida di sabato contro l'Arsenal e anche il test con il Rijeka, in programma il 22 dicembre alla Continassa.

Intoppo sulla tabella di marcia anche per Federico Chiesa, a sua volta costretto ai box da un affaticamento muscolare all'adduttore della gamba destra.

Il numero 7 zebrato, tornato a calcare il rettangolo verde lo scorso 2 novembre dopo uno stop di dieci mesi, opterà per la massima cautela e, di conseguenza, non partirà per Londra dove la squadra di Allegri sfiderà i Gunners a meno di un mese dalla ripresa delle competizioni ufficiali.