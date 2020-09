Juventus sfumata, Dzeko verso la permanenza alla Roma

Sfumato il trasferimento alla Juventus, Dzeko dovrebbe restare alla Roma. L'attaccante non ha mai chiesto la cessione ma deve parlare con Fonseca.

L'improvvisa accelerazione della su Alvaro Morata cambia inevitabilmente anche il destino di Edin Dzeko. L'attaccante, rimasto in panchina 90' a perché vicinissimo ai bianconeri, adesso infatti dovrebbe restare alla .

Dzeko d'altronde non ha mai chiesto la cessione alla Roma, di cui è capitano e trascinatore, anzi già la scorsa estate aveva rifiutato la serrata corte dell' di Conte per restare nella Capitale. Così come aveva fatto qualche mese prima col .

L'articolo prosegue qui sotto

Ieri intanto il bosniaco si è allenato regolarmente a Trigoria insieme ai compagni che non sono scesi in campo contro il Verona. Ulteriore segnale di come la permanenza alla Roma sia sempre più probabile.

Altre squadre

Resta da chiarire però il rapporto con Fonseca, deterioratosi nella scorsa stagione fino allo sfogo di Dzeko dopo la pesante sconfitta in contro il . Sempre che alla fine a salutare non sia il tecnico, sul cui futuro in giallorosso nelle ultime ore si sono addensate scure nubi.

Dzeko insomma domenica prossima non giocherà all'Olimpico con la maglia bianconera ma molto probabilmente sarà in campo a guidare l'attacco della Roma.