Juventus senza Dybala e Morata: tutte le alternative di Allegri

Allegri dovrà fare a meno della coppia di attaccanti titolare contro Chelsea a Torino. Tocca a Kean e Kulusevski, Bernardeschi si candida.

La seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza stagionale considerando anche quella ottenuta al debutto in Champions League sul campo del Malmoe, lascia una pesante eredità alla Juventus che dovrà affrontare i prossimi impegni senza la coppia di attaccanti titolare.

Contro la Sampdoria infatti sia Paulo Dybala che Alvaro Morata sono stati costretti a chiedere il cambio per un problema muscolare. Problema che, come annunciato da Allegri, gli farà saltare la gara di Champions col Chelsea ma anche il derby di Torino in programma sabato prossimo.

Una brutta tegola per il tecnico bianconero, dato che Allegri sta costruendo proprio intorno a loro due la Juventus del post Cristiano Ronaldo. Adesso però bisognerà trovare soluzioni alternative, sperando che lo stop di Dybala e Morata non si protragga oltre la sosta per le nazionali.

La soluzione più logica è ovviamente rappresentata dalla coppia Kulusevski-Kean . Ma se il secondo ha già realizzato un goal qualche giorno fa a La Spezia, il primo in questo inizio di stagione non ha quasi mai convinto seppure ieri abbia fornito l'assist decisivo per il goal del 3-1 firmato da Locatelli.

Ecco perché non sono da escludere sorprese, come ad esempio l'idea di schierare Federico Chiesa nel ruolo di seconda punta accanto a Kean. Intanto al termine della gara contro la Sampdoria anche l'altro Federico, Bernardeschi, ha avanzato la sua candidatura.

"Con Mancini in Nazionale ho fatto spesso l’attaccante, mi piace e non sarebbe assolutamente un problema. Certo, non sono una punta fisica ma rapida e di palleggio".

Sempre che alla fine Allegri non decida di rivoluzionare tutto cambiando modulo con un tridente puro in cui trovare contemporaneamente spazio a Chiesa, Kulusevski e Kean. L'emergenza, d'altronde, aguzza l'ingegno.