Tuttosport - Juventus-Sassuolo, asse sempre caldo: bianconeri su Locatelli e Boga

La Juventus ha individuato in Locatelli e Boga due potenziali obiettivi di mercato. Contatti con il Sassuolo già avviati.

e spesso negli ultimi anni hanno imbastito operazioni di calciomercato importanti e la storia potrebbe ripetersi anche nella prossima sessione.

Se dodici mesi fa era stato Demiral a trasferirsi in bianconero dopo essersi imposto ad ottimi livelli in Emilia, in passato erano stati elementi come Peluso, Rogerio o Lirola a fare il percorso inverso e a passare dal club bianconero a quello neroverde. Il rapporto tra le due società è più che ottimo ed ora la Juventus è tornata a guardare in casa Sassuolo individuando due giocatori importanti con i quali starebbe pensando di arricchire una rosa già dal valore qualitativo altissimo: Manuel Locatelli e Jeremie Boga.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, i due club hanno già trattato il ‘doppio-argomento’, tanto che da parte della Vecchia Signora c’è già stato un sondaggio per capire qual è la fattibilità dell’operazione.

Altre squadre

Locatelli con il Sassuolo è esploso definitivamente negli ultimi anni, meritandosi l’ingresso nel gruppo dei centrocampisti nostrani più interessanti in assoluto. I neroverdi, per prelevarlo dal , tra prestito ed obbligo di riscatto hanno sborsato circa 12,5 milioni di euro ed ora sanno che il valore del suo cartellino è quanto meno raddoppiato.

Boga è invece stato prelevato dal a fronte di un esborso da 3,5 milioni di euro ed ora, dopo una stagione da protagonista, si è guadagnato le attenzioni di alcuni importanti club italiani ed europei. Il suo nome è stato accostato anche a quello di e , ma la Juventus è assolutamente vigile.

Il Sassuolo, come ampiamente dimostrato in passato, non è solito svendere i suoi gioielli e comunque non ha necessità di cedere per migliorare i suoi conti, ma si è sempre seduto ad un tavolo per ascoltare proposte potenzialmente irrifiutabili.

Locatelli ha già fatto capire di non disprezzare l’idea di un possibile trasferimento, per Boga andrà invece eventualmente battuta una nutrita concorrenza. La Juventus è abile nel trovare le giuste chiavi per arrivare a talenti nel suo mirino, anche attraverso formule creative ed inoltre potrebbe proporre anche diversi giovani di valore come contropartita.

Tra essi c’è anche Nicolussi Caviglia che al termine della stagione tornerà alla base dopo l’ottima avventura in prestito al . Si tratta di un talento che al Sassuolo piace ed il suo nome è già stato fatto in sede di colloqui. Le due società torneranno a parlarne e chissà che la lunga scia di affari già conclusi insieme, non possa presto allungarsi con nuove importanti operazioni.