Juventus, Sarri sfida la Roma: "Tridente possibile con Douglas Costa"

Le parole di Maurizio Sarri alla vigilia di Juventus-Roma, quarto di finale di Coppa Italia: "Bernardeschi ed Emre Can li considero a disposizione".

Quarto di finale di alto profilo allo Stadium, dove la attende la visita della in un 'dentro o fuori' che toglierà un obiettivo stagionale ad una delle due squadre.

Maurizio Sarri, alla vigilia del match in programma mercoledì sera, prende la parola in conferenza stampa.

"Basta vedere che risultati sta facendo la Roma in trasferta, sarà una partita difficile. Le imprevedibilità che ci sono dentro le partite non ti possono portare a una programmazione per troppi giocatori. Valutazioni per il campionato? Contro il sarà una partita importante, ma non facciamo valutazioni su 5-6 giocatori, se ne può fare per uno".

L'allenatore bianconero fa il punto sulle condizioni fisiche di alcuni singoli:

"Tridente con Douglas Costa? Penso di sì, l'importante è trovare ordine in campo, dobbiamo riuscire a restare equilibrati con tanti giocatori offensivi. Qualcosa dobbiamo inventarci, oggi abbiamo fatto un allenamento intermedio, domattina vediamo e decidiamo. Cuadrado era sfebbrato ma lo abbiamo tenuto in palestra, Alex Sandro non ha nulla di grave ma è da valutare, penso sia recuperabile. Ronaldo lo valutiamo domattina, se sta bene penso che possa fare tre partite in una settimana, ma deve sentirsi nelle condizioni ideali, ultimamente non è stato così perchè ha avuto qualche linea di febbre, domattina parlo con lui per capire se ha completamente recuperato. Rabiot? E' uscito con qualche colpo dall'ultima partita, ieri ero più pessimista, oggi c'è più ottimismo".

Nessun rimpianto per la sfida di campionato già giocata contro la Roma, Sarri sottolinea il valore della squadra giallorossa:

"La Roma è una squadra forte, i momenti di sofferenza li fa passare a tutti. Hanno numeri migliori in trasferta. De Ligt a destra e Bonucci a sinistra? L'avevamo provato con Demiral, poi anche Leo si è sentito a suo agio nel proseguire così e quindi abbiamo continuato. Roma senza Dzeko? Anche Kalinic è fortissimo, nella partita singola i giocatori forti meritano grande considerazione".

Il pieno recupero di Douglas Costa fornisce tante alternative per il reparto offensivo: