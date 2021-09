Juventus-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus riceve la Sampdoria in occasione della 6ª giornata di Serie A. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

JUVENTUS-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Sampdoria

Juventus-Sampdoria Data: 26 settembre 2021

26 settembre 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4k (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

(202 del satellite), (213 del satellite), (251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il lunch match della sesta giornata di Serie A propone il confronto tra Juventus e Sampdoria.

I bianconeri hanno rotto l'incantesimo cogliendo la prima vittoria in campionato nell'ultimo turno infrasettimanale sul campo dello Spezia, mentre la Sampdoria è stata sconfitta pesantemente nella gara interna di Marassi contro il Napoli.

La formazione guidata da Massimiliano Allegri si presenterà dunque all'esame blucerchiato a quota 5 punti in classifica. Di fronte ci sarà la Samp guidata da Roberto D'Aversa e reduce dal 4-0 interno che l'ex tecnico del Parma spera di mettere da parte il prima possibile.

Nella scorsa stagione, entrambe le sfide hanno sorriso alla Juve: 3-0 a Torino con reti di Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo; e 2-0 a Genova grazie ai sigilli di Chiesa e Ramsey.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Sampdoria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-SAMPDORIA

Juventus-Sampdoria si giocherà domenica 26 settembre all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 12.30.

Il match tra Juventus e Sampdoria verrà trasmesso in diretta da DAZN. Per seguire la sfida dell'Allianz Stadium basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La partita tra bianconeri e blucerchiati verrà trasmessa in coesclusiva anche su Sky. I canali di riferimento sui quali seguire il match saranno Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4k (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

Il confronto tra Juve e Samp si potrà seguire in diretta streaming sempre grazie a DAZN. Agli abbonati basterà collegarsi al portale di riferimento se si accede tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata su dispositivi come smartphone e tablet.

Diretta streaming disponibile anche per i clienti Sky attraverso il servizio Sky Go. Sarà sufficiente collegarsi al portale o scaricare l'app di riferimento in base ai dispositivi con i quali si accede.

Esiste anche l'alternativa NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare la diretta del match dal palinsesto.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

La telecronata di Juventus-Sampdoria su DAZN sarà di Riccardo Mancini, mentre il commento tecnico della gara è affidato a Simone Tiribocchi. Chi seguirà la partita su Sky invece potrà usufruire della telecronaca di Riccardo Gentile con commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Tutte le emozioni di Juventus-Sampdoria si potranno vivere anche in diretta su Goal attraverso la consueta diretta testuale che vi terrà aggiornati su tutto ciò che accadrà all'Allianz Stadium.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Candreva; Caputo, Quagliarella.