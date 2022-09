Juventus-Salernitana, quattro espulsi: cosa è successo

Caos nel finale della sfida tra Juventus e Salernitana: quattro espulsi, out per il prossimo turno Allegri, Fazio, Cuadrado e Milik.

Una gara che sembrava chiusa. Prima del pari in rimonta. Dell'espulsione post esultanza e dell'annullamento della terza rete. Juventus-Salernitana esplosiva, terminata 2-2. Campani avanti con le reti di Candreva e Piatek, dunque Bremer e Bonucci. Al 94' il goal di Milik, annullato. Da qui il caos.

Il VAR ha infatti portato il direttore di gara ad annullare la rete di Milik, causa fuorigioco di Bonucci nella traiettoria del colpo di testa da parte del polacco. Nel frattempo, però, l'ex attaccante del Marsiglia aveva rimediato il secondo giallo, arrivato per essersi tolto la maglia per esultare.

Milik salterà dunque la sfida del settimo turno contro il Monza, ma non sarà il solo. Anche il compagno di squadra Cuadrado e il tecnico della Juventus, Allegri, non saranno al Brianteo per il prossimo incontro. Tra gli espulsi anche Fazio, difensore della Salernitana.

L'ESPULSIONE DI MILIK

Ammonito in precedenza per una trattenuta, Milik si è tolto la maglia in occasione della rete del 3-2. La rete è stata però annullata, mentre il secondo giallo per essersi tolto la casacca, come da regolamento, è rimasto. Il polacco ha così lasciato la Juventus in dieci per i minuti da recuperare, costretto a saltare la sfida contro il Monza.

IL ROSSO AD ALLEGRI, CUADRADO E FAZIO

Dopo la decisione del direttore di gara di annullare la rete del 3-2, si è scatenato il parapiglia. Marcenaro ha così estratto il cartellino rosso all'indirizzo di Allegri e Cuadrado, out per il settimo turno contro il Monza, ma anche nei confronti di Fazio, che non sarà al centro della difesa campana per la sfida contro il Lecce.