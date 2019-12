Juventus, Rugani fuori dalla lista UEFA: ipotesi Leicester a gennaio

La Juventus nella seconda parte di stagione troverà Chiellini e potrebbe farne le spese Rugani: fuori dalla lista Champions. Leicester alla finestra.

La chiude il 2019 con tante perplessità, sperando di ritrovare certezze nel 2020. I bianconeri hanno affrontato una prima parte di stagione in chiaroscuro e per la seconda potrebbero cambiare, anche negli uomini. A partire da Giorgio Chiellini, il cui rientro sembra essere previsto per marzo.

Con il rientro del numero 3 si riapre la questione delle liste UEFA. Per la fase a gironi il capitano è stato escluso al pari di Emre Can (oltre a Mandzukic, Pjaca e Perin, che sono ai margini). Dagli ottavi in poi però Chiellini sarà a disposizione.

Secondo il 'Corriere ', a fargli posto in lista potrebbe essere Daniele Rugani. Oltre agli intoccabili Bonucci e De Ligt, va verso la conferma anche Merih Demiral, salito di colpi nell'ultimo mese dopo aver trovato poco spazio in campo.

L'escluso quindi potrebbe essere l'ex , fermo a sole tre presenze in stagione e con una nuova estimatrice, secondo quanto dicono le voci dall' : il .

Secondo il 'Telegraph' le 'Foxes' seguono il difensore, così come piace anche Demiral, e stanno valutando di fare un'offerta per uno dei due giocatori qualora dovessero diventare disponibili sul mercato.